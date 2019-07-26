"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR

08:19 02.08.2019   Крым

Відносно журналістки телеканалу АТР Гульсум Халілової в Криму розпочато кримінальне переслідування.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група, передає УНН.

"12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ Куцого О.В. і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки, з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової в РФ. Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні). Інформація про це є на сайті "Київського районного суду", - йдеться в повідомленні правозахисників.

За інформацією на сайті "Верховного суду" Криму 1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив в силі рішення суду першої інстанції, сказано в повідомленні.



Ще на цю тему:

09:02 02.08.2019
Окупанти дали ще три місяці арешту фігурантам алуштинської справи "Хізб ут-Тахрір"
15:20 01.08.2019
Amnesty International опубликовала петицию в защиту крымскотатарского политзаключенного
13:40 01.08.2019
Активіста Бекірова може чекати болісна смерть – рідні
11:20 01.08.2019
Блокування Росією моніторингу прав людини в Криму руйнує основи ОБСЄ — Чубаров
21:22 31.07.2019
Бекирова принуждают заявить: "Меджлис готовил теракты" - Чубаров
18:25 31.07.2019
Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" звернулися до учасників акції на Красній площі
15:23 31.07.2019
Оккупанты в Крыму унижают достоинство Бекирова и плюют на ЕСПЧ — Полозов
15:03 31.07.2019
Президенту надо понять, что крымскотатарская автономия играет самую важную роль в деоккупации
10:19 31.07.2019
Бекіров може оголосити голодування
09:58 31.07.2019
Справа Хізб ут-Тахрір: пʼятьох арештованих етапували з РФ до Криму
07:54 31.07.2019
Справа Хізб ут-Тахрір: адвокат заявляє про “каральну психіатрію” ФСБ проти кримських татар
20:40 30.07.2019
Правозахисники: У Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
08:10 01.08.2019
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
Всі новини країни
Россия Россия
08:39 02.08.2019
Росія анонсувала відплату британським ЗМІ за покарання RT
20:50 01.08.2019
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
20:40 01.08.2019
Путин одобрил миллиардные льготы для «Роснефти» и «Газпром нефти»
20:40 01.08.2019
ЮВО: На Кубани артиллеристы проводят стрельбы по новейшим методикам
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
Всі новини країни
Турция Турция
19:00 01.08.2019
Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»
07:30 01.08.2019
Туреччина за три місяці заробила на туризмі майже $8 мільярдів
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
Всі новини країни
Украина Украина
09:02 02.08.2019
Окупанти дали ще три місяці арешту фігурантам алуштинської справи "Хізб ут-Тахрір"
08:19 02.08.2019
"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR
07:59 02.08.2019
У двох містах окупованого Криму “зашкалює” рівень хімікатів у повітрі
21:00 01.08.2019
Проти суддів Верховного суду відкрили провадження через скандального Чорнобука
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд