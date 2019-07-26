"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR
|08:19 02.08.2019
|Крым
Відносно журналістки телеканалу АТР Гульсум Халілової в Криму розпочато кримінальне переслідування.
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група, передає УНН.
"12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ Куцого О.В. і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки, з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової в РФ. Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні). Інформація про це є на сайті "Київського районного суду", - йдеться в повідомленні правозахисників.
За інформацією на сайті "Верховного суду" Криму 1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив в силі рішення суду першої інстанції, сказано в повідомленні.
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