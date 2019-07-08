Ердоган відправив у відставку півсотні генералів та адміралів

09:43 02.08.2019   Турция

Чотирнадцять генералів та адміралів Збройних сил Туреччини з 30 серпня буде підвищено у військових званнях, генеральські звання отримають 40 полковників. 48 генералів та адміралів підуть у відставку.

Відповідне рішення було оголошено після засідання Вищої військової ради, яке відбулося у четвер в Анкарі за головування президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 30 серпня 2019 року у військових званнях буде підвищено 14 генералів та адміралів. Термін перебування у званні було продовжено на два роки 313 полковникам. 40 полковників отримають генеральські звання», - повідомив за результатами засідання Вищої військової ради речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Окрім того, було ухвалено рішення про вихід в запас військовослужбовців з вищого офіцерського складу.

«Одного генерала було відправлено на пенсію через досягнення ним вікової межі, ще 47 генералів та адміралів закінчать свою дійсну службу з кадрових причин», - повідомив речник.

За його словами, наразі кількість генералів та адміралів - 241, станом на 30 серпня 2019 року це число становитиме 233.

У засіданні Вищої військової ради брали участь віце-президент Фуат Октай, міністр національної оборони Хулусі Акар, міністр юстиції Абдулхаміт Гюль, глава Міністерства внутрішніх справ Сулейман Сойлу, глава Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства і фінансів Берат Албайрак, міністр національної освіти Зія Сельчук, начальник Генштабу Яшар Гюлер, командувач сухопутних військ Уміт Дюндар, командувач Військово-морських сил Аднан Озбал і командувач Військово-повітряних сил Туреччини Хасан Кючюкакьюз.



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