В окупованому Криму фахівці кримського гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня в містах Армянськ та Красноперекопськ.

Про це повідомляють Укрінформ.

"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначено показники - зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень) в місті зазначено стандартний індекс (СІ) зважених речовин, який дорівнює 2 (підвищений - КР ). Для оксиду вуглецю СІ дорівнює 1. Для хлористого водню СІ дорівнює 2 (підвищений - КР). Для фтористого водню СІ дорівнює 1. Рівень забруднення атмосферного повітря визначено як підвищений ", - цитує гідрометцентр "Крим.Реалії".

У Красноперекопську також за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначені показники - зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень, хлористий водень) в зазначений період відзначений СІ зважених речовин дорівнює 2 (підвищений - КР). Для оксиду вуглецю СІ дорівнює 1. Для хлористого водню СІ дорівнює 4 (дуже високий - КР). Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений, зробили висновок фахівці.

Раніше жителі Армянська з приходом літньої спеки вже скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. Однак окупаційна влада заявила про те, що спека в Криму не привела до погіршення екологічної ситуації в районі заводу «Кримський Титан».

Як повідомлялося раніше, у ніч з 23 на 24 серпня 2018 року на заводі з виробництва діоксиду титану в Армянську (на півночі окупованого Криму) - філія ТОВ «Титанові інвестиції» (до окупації - «Кримський титан») стався викид хімічних речовин, в результаті чого люди стали масово скаржитися на кашель, першіння в горлі, висип, на листі дерев з'явився жовтий наліт, а в Армянську кілька днів стояв запах кислоти.

Через кілька днів окупаційні власті ухвалили рішення вивезти з міста дітей шкільного та дошкільного віку, а дорослому населенню було рекомендовано утриматися від вживання місцевих продуктів. З 14 по 23 вересня в Армянську і довколишніх селах діяв режим НС, а завод було зупинено. «Кримський титан» відновив роботу через кілька місяців. Тоді «влади» окупованого півострова запевняли, що проблема є вирішеною.