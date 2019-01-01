Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
|20:50 01.08.2019
|Россия
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора.
Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
«Проведены инспекция состояния и орбитальное обслуживание космического аппарата-регистратора с использованием космического аппарата-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии космического аппарата — регистратора», — заявили в военном ведомстве.
Речь идет об аппаратах «Космос-2535» и «Космос-2536», задача которых — изучить воздействие искусственных и внешних факторов космического пространства на российскую орбитальную группировку, а также отработка обслуживания и защиты спутников.
В частности, аппараты изучают воздействие на спутники электронного и протонного излучения внешнего радиационного пояса Земли, солнечных и «галактических космических лучей», а также протонов, тяжелых заряженных частиц и космического мусора.
Четыре военных спутника вывели на орбиту в ночь на 11 июля. Их запустили с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1В».
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