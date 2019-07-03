До Еквадору вирушило перше судно з українською пшеницею

20:30 01.08.2019   Украина

Судно з експортною пшеницею вперше вирушило з України до Еквадору. 

Про це повідомив директор New World Grain Ukraine (входить до складу французької Soufflet Group) Микола Горбачов, пише сайт Порти України.

«Вперше українська пшениця відправляється до Еквадору! Збільшення експорту і розширення ринків збуту, це і наша робота», — написав він у Facebook.

Горбачов уточнив, що обсяг першої суднової партії склав 32 тис. тонн. Завантаження здійснено на терміналі ТОВ «Компанія «Євровнешторг» (ЄВТ) у спеціалізованому морському порту (СМП) «Ольвія» на судно Smart Lisa (прапор — Гонконг).

Раніше повідомлялося, що ТОВ «ЄВТ Грейн», яке оперує терміналом «Євровнешторг», уклало на 2019-2020 маркетинговий рік (МР, липень 2019 — червень 2020) контракти на перевалку з найбільшими іноземними агротрейдерами Soufflet Négoce, Cargill, Glencore, VA Intertrading Aktiengesellschaft, Louis Dreyfus Company Suisse SA і в рамках довгострокового партнерства — ТОВ «Аскет Шиппінг» і ТОВ «Вібо Транс».


Фото: Микола Горбачов, Facebook



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