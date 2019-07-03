До Еквадору вирушило перше судно з українською пшеницею
|20:30 01.08.2019
|Украина
Судно з експортною пшеницею вперше вирушило з України до Еквадору.
Про це повідомив директор New World Grain Ukraine (входить до складу французької Soufflet Group) Микола Горбачов, пише сайт Порти України.
«Вперше українська пшениця відправляється до Еквадору! Збільшення експорту і розширення ринків збуту, це і наша робота», — написав він у Facebook.
Горбачов уточнив, що обсяг першої суднової партії склав 32 тис. тонн. Завантаження здійснено на терміналі ТОВ «Компанія «Євровнешторг» (ЄВТ) у спеціалізованому морському порту (СМП) «Ольвія» на судно Smart Lisa (прапор — Гонконг).
Раніше повідомлялося, що ТОВ «ЄВТ Грейн», яке оперує терміналом «Євровнешторг», уклало на 2019-2020 маркетинговий рік (МР, липень 2019 — червень 2020) контракти на перевалку з найбільшими іноземними агротрейдерами Soufflet Négoce, Cargill, Glencore, VA Intertrading Aktiengesellschaft, Louis Dreyfus Company Suisse SA і в рамках довгострокового партнерства — ТОВ «Аскет Шиппінг» і ТОВ «Вібо Транс».
Ще на цю тему:
У 2018-2019 маркетинговому році термінал ЄВТ перевалив 482,9 тис. тонн сільгоспвантажів
ТОВ «Паралель» уперше імпортувала дизпаливо через порт «Чорноморськ»
В первом полугодии Бердянский порт сократил грузооборот на 38,1%
У першому півріччі обсяг вантажоперевезень Дніпром виріс на 41,7%
Термінал у Миколаїві забезпечить перевалку агропродукції австрійської VA Intertrading
В Бердянском порту ликвидируют аварийный разлив нефтепродуктов
У першому півріччі морпорти збільшили контейнерооборот на 18,4%
Грузооборот морпортов Украины за 6 месяцев 2019 года вырос на 13,2% - до 72,21 млн тонн