Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не подает признаков того, что она собирается освобождать 24 украинских военнопленных моряков.

Об этом он сказал в интервью «Тиждень.ua», пишет ATR.

«Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, как это должно быть с военными другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо», — сказал Волкер.

По его мнению, РФ специально затягивает судебный процесс, чтобы удерживать их далее.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. «Суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Позже всех этапировали в РФ, сейчас они удерживаются в СИЗО в Москве.