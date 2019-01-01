В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру

19:50 01.08.2019   Армения

Правительство Армении на состоявшемся сегодня, 1 августа, заседании одобрило проект переноса пункта таможенного оформления автомобилей из Еревана в Гюмри и выделило на это 181 миллион драмов. 

Председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян, представляя проект, подчеркнул, что не только переносится автотаможня, но и создается новая структура – Центр по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, пишет Эхо Кавказа.

«Было поручено представить предложение по переносу функции таможенного оформления автомобилей, иными словами, автотаможни в Гюмри. Мы представили более всеобъемлющее предложение, предложив построить в Гюмри центр по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, который в том числе будет также полностью осуществлять функцию по таможенному оформлению автомобилей», - сказал Ананян.

Как сообщает Радио Азатутюн, о намерении перенести автотаможню в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян говорил еще в апреле, во время посещения Араратской таможни близ Еревана. Именно там сейчас осуществляется таможенное оформление импортируемых автомобилей. По сути, после нескольких месяцев молчания этот вопрос сегодня вошел в стадию практической реализации.

Для строительства центра по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, по словам Ананяна, потребуется около 2,2 миллиарда драмов. «По сути, мы сегодня провозглашаем старт, попросив предоставить 181 миллион драмов на реализацию проекта», - сказал он.

На выделенной в Гюмри территории площадью 21 гектар прежде размещалась танковая воинская часть. Уже несколько дней, как там начались работы по расчистке территории.



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