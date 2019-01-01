Финляндия теперь будет, как и другие страны Евросоюза, запрашивать у россиян, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. Изменения вступят в силу с 1 сентября, передает РБК.

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. Более детальные документы требовались лишь в исключительных случаях, сообщает РБК.

Как сообщает МИД Финляндии, наиболее существенные изменения для туристов и других частных посетителей коснутся документов, подтверждающих наличие денег и планы передвижения по стране. В частности, будет нужно предъявить билеты и подтверждение проживания.

Что касается подтверждения финансовых средств, оно может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате либо выписки из банка за три месяца. Заявитель также может представить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Эти изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей стране.

В августе ведомство пообещало опубликовать обновленные требования к подтверждающим документам на сайтах визовых центров Финляндии в России. Правила будут обнародованы на русском и английском языках. С чем именно связаны изменения, министерство не уточнило.

В начале июня Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые определяют условия получения многократных шенгенских виз. Нововведения, которые в апреле 2019 года поддержали в Европарламенте, должны упростить получение виз для «добросовестных путешественников», а также укрепить стандарты безопасности и снизить риски нерегулярной миграции и упростить высылку нелегальных мигрантов.