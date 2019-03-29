В оккупированном Крыму заявили о 700 официально выявленных нарушениях в организации питания детей

19:10 01.08.2019   Крым

Т.н. "прокуратура" оккупированного Крыма отчиталась о 700 выявленных нарушениях при организации питания детей в образовательных организациях. 

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.

«Прокурорами выявлено более 700 нарушений при организации питания детей в образовательных организациях. Отмечено, что во всех муниципальных образованиях вскрыты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, в том числе несоблюдение требований к качеству и безопасности продуктов питания», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ряде районов установлены факты необеспечения бесплатным горячим питанием за счет средств бюджета детей льготной категории. Было внесено 150 представлений, в административном и дисциплинарном порядках наказано 82 должностных лица.

Ранее нарушение санитарных норм в столовых стало причиной отравления детей в детских лагерях под Евпаторией и Алуштой.



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