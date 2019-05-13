Экс-премьера Крыма Анатолия Могилева вызвали на допрос в Киеве

18:50 01.08.2019   Крым

Бывшего премьер-министра Автономной Республики Крым и министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева пригласили в Государственное бюро расследований Украины дать показания из-за его заявления по Крыму.

Об этом сам Могилев сообщил на своей странице в Facebook, пишут Новости Крыма.

«В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление — это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины», — написал он.

Ранее Могилев заявил, что в феврале 2014 года пришедшие к власти на Украине лидеры Евромайдана «намеренно допустили отделение Крыма из-за пророссийских настроений подавляющего большинства жителей полуострова».

По убеждению политика, после событий конца февраля 2014 года официальный Киев обязан был принять меры, в частности, «решение о введении военного положения» на полуострове. Но Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не принял такое решение, поэтому Крым был потерян. При этом Могилев не исключил, что команда не развивать конфликт в Крыму поступила майданным властям от их западных кураторов.



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