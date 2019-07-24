Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой под Волгоградом.

В учении принимают участие специалисты войск РХБ защиты ЮВО прибывшие из Армении, Абхазии, оккупированного Крыма, Северной Осени, Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачи по маскировке пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КАМАЗ, которые накрыли густым слоем белого облака район площадью в 5 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.

Так же военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой вопросов дегазации и дезактивации техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

В свою очередь пусками неуправляемых реактивных снарядов подразделение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А уничтожили мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники на удалении от 2.5 до 5 километров, общая площадь поражения составила порядка 10 тысяч квадратных метров.

Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой как в дневное, так и в ночное время.

К учениям привлечено около 2 тысяч военнослужащих, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники соединений и частей войск РХБ защиты округа.