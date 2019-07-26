Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа отработали скрытную переброску аэромобильных групп 49-й общевойсковой армии в тыл условного противника на Северном Кавказе.

Мероприятия проводятся в рамках масштабного командно-штабного учения, пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Для уничтожения ДРГ экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы на автомобилях высокой проходимости в заданный район, России.

В тылу условного противника личный состав аэромобильных групп сосредоточенным огнем из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также минометных комплексов 2С12 «Сани» уничтожил условного противника.

Для обеспечения связи в полевых условиях, военнослужащие отработали нормативы по развертыванию и применению портативной спутниковой станции «Белозер». В рамках учения расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в минном поле. Военные медики выполнили эвакуацию раненого с поля боя, оказав первую медицинскую помощь.

В КШУ задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.