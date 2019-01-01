Україна, Росія і Євросоюз зустрінуться в Брюсселі 16 вересня для переговорів про транзит газу.

Про це сказав глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю Handelsblatt, передає УНН.

Так, за словами Коболєва, Росія поки навіть не назвала представників для тристоронніх газових переговорів між Комісією ЄС, Україною і Росією, запланованих на 16 вересня в Брюсселі.

"Російські чиновники навіть не приїхали до Брюсселя для технічної підготовки до тристоронньої зустрічі - Росія, Україна, ЄС - в січні. Вони відклали наступну сесію на місяці і навіть не підтвердили зустріч у вересні", - сказав він.

Як повідомлялось, Коболєв дав інтерв'ю головній фінансовій газеті Німеччини Handelsblatt, в якому висловився з приводу "Північного потоку-2" і невиконання німецьким канцлером Ангелою Меркель обіцянки щодо транзиту газу через територію України.