Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ

17:30 01.08.2019   Молдова

Прем`єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду повідомила про свій швидкий візит до Москви, під час якого вона планує обговорити з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим придністровське питання і можливість вільної торгівлі в рамках СНД. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на 21 канал.

Санду повідомила, що відправиться в Москву у вересні.

"На початку вересня в Москву поїде міністр закордонних справ. Мій візит відбудеться незабаром після цього", - повідомила Санду.

Глава уряду Молдови зазначила, що пріоритетним питанням буде торгівля, військова присутність, співпраця в боротьбі з відмиванням грошей і поставок газу, в тому числі питання транзиту через Україну.

"Плануємо обговорити весь спектр двостороннього порядку, в першу чергу питання торгівлі, перебування наших громадян в Росії, придністровське врегулювання, російську військову присутність в цьому регіоні, боротьбу з відмиванням грошей і співпрацю в пошуку коштів, вкрадених за колишньої влади з національного бюджету і виведених з Молдови в інші країни", - сказала Санду.

Санду вважає, що поглиблення співпраці Молдови і Росії не суперечить європейському курсу.

"Ми не бачимо суперечностей між зоною поглибленої і всеосяжної вільної торгівлі з ЄС, яка є частиною нашого договору про асоціацію, і зоною вільної торгівлі в рамках СНД ... хотіли б, щоб два режими вільної торгівлі були доступні для нашої країни", - уклала вона.

Раніше спікер молдавського парламенту від Партії соціалістів Зінаїда Гречаний повідомила, що закон про заборону російської пропаганди буде скасований, і відповідне рішення готується. Вона додала, що це молдавська делегація пообіцяла в Кремлі під час візиту в Москву в квітні.



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