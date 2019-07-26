Прокуратура АР Крим відкрила провадження відносно суддів Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за винесення завідомо неправосудного рішення.

Провадження відкрите за ч. 1 ст. 375 ККУ. Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Воно стосується рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука.

Відзначається, що судді скасували постанову ВР через нібито порушення регламенту, а саме через недостатню кількість голосів для прийняття рішення.

Проте, за словами співрозмовника, слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука.

"Враховуючи, що… досудове розслідування злочинів, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань, готується постанова про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні", - підсумував співрозмовник УП.

Нагадаємо: Суддю Чорнобука підозрюють у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Прес-служба СБУ повідомляла, що з 2014 року Чорнобук сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Чорнобук переховувався від слідства, його оголошували у державний розшук.

3 листопада 2018 року Чорнобука затримали в Києві, його арештували.

10 грудня 2018 року Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Водночас, Верховний суд відзначив, що скасування постанови парламенту, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді, не є підставою для поновлення його на посаді.

У червні 2019 року Чорнобука, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти.

Суддя Валерій Чорнобук був серед осіб (разом з нардепом Надією Савченко), які подавали конституційну скаргу про визнання неконституційним положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.

25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним це положення.

Генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.