Путин одобрил миллиардные льготы для «Роснефти» и «Газпром нефти»
|20:40 01.08.2019
|Россия
Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения не только участку «Роснефти», но и «Газпром нефти».
Компания просит налоговый вычет на 13,5 миллиарда рублей в год на 10 лет. Об этом сообщает российское издание со ссылкой на источники, передает ghall.com.ua.
Путин подписал резолюцию, в которой глава Минэнерго Александр Новак попросил выдать «Газпром нефти» налоговые льготы для Приобского месторождения. Ранее льготы были одобрены только для участка «Роснефти».
«Роснефть» хочет получить десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 миллиардов рублей в год, а «Газпром нефть» — на 13,5 миллиарда рублей в год начиная с 2020 года. Компании обещают, что благодаря льготам они смогут потратить больше средств на разработку Приобского месторождения.
Минфин выступил против подобных льгот.
В министерстве подчеркивали, что на Приобском месторождении уже действуют льготы, а введение новых приведет к растрате бюджетных доходов. Кроме того, Минфин добился моратория на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений, он действует до конца года. Исключение было сделано только в случае с Приобским месторождением.
По словам одного из источников издания, Минфин пока не разрабатывает законопроект по льготам для Приобского месторождения.
Еще один собеседник сообщает, что позиция Путина по вопросу могла касаться «только целесообразности выдачи льгот», но не означала их немедленного получения. В «Газпром нефти», Минэнерго и Минфине отказались комментировать изданию данную информацию.
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