Контр-адмирал Игорь Смоляк назначен начальником штаба Черноморского флота страны-агрессора.

Прежний начальник штаба, возглавлявший его с мая 2016 года, вице-адмирал Виктор Лиина, убыл в Москву к новому месту службы, пишут Примечания.

Игорь Владимирович Смоляк окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. После окончания учебы проходил службу на Северном флоте на атомном ракетном крейсере.

С 1993 года проходил службу на Черноморском флоте в должностях командира группы, командира ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника командира сторожевого корабля «Сдержанный», старшего помощника командира большого противолодочного корабля «Керчь», командира сторожевого корабля «Сметливый». В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и продолжил службу на Черноморском флоте на ракетном крейсере «Москва» (в том числе в должности командира), затем — заместителем командира и командиром 30-й дивизии надводных кораблей.

С декабря 2011-го по март 2014 года — командир 36-й дивизии надводных кораблей на Тихоокеанском флоте.

С 25 марта 2014 года по май 2015 года — начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Он стал первым начальником "возрожденного" училища после аннексии Крыма Россией.

С мая 2015-го по сентябрь 2017 года — командир Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», 9 государственными и ведомственными наградами Минобороны России.

Женат. Есть дочь.

Виктор Николаевич Лиина с мая 2016 года был начальником штаба Черноморского флота. Удостоен орденов «За военные заслуги», «За морские заслуги», ордена Нахимова, ведомственными медалями.

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