На общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, приступили к проведению совместного тактического учения.

Учебно-боевые задачи реактивные и самоходные артиллерийские дивизионы, а также минометные батареи выполняют в составе разведывательно-огневых контуров с участием подразделений различных родов войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе совершения маршей, а также на огневых позициях во взаимодействии с артиллеристами выполняют учебно-боевые задачи инженерные подразделения, подразделения радиационной химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание уделяется выполнению мероприятий маскировки как днем, так и ночью.

Стрельба по одиночным и групповым целям выполняется расчетами самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани» на дальность до 15 км.

Для повышения эффективности стрельбы артиллеристы используют навигационную аппаратуру, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы, средства связи. Ведение разведки в горах обеспечивают расчеты БЛА.

При принятии решения на огневое поражение целей командиры учитывают особенности местности и корректируют огонь с учётом оперативно поступающих разведданных о местонахождении условного противника.

В тактическом учении задействовано около 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.