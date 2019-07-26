ЮВО: На Кубани артиллеристы проводят стрельбы по новейшим методикам
|20:40 01.08.2019
|Россия
На общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, приступили к проведению совместного тактического учения.
Учебно-боевые задачи реактивные и самоходные артиллерийские дивизионы, а также минометные батареи выполняют в составе разведывательно-огневых контуров с участием подразделений различных родов войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе совершения маршей, а также на огневых позициях во взаимодействии с артиллеристами выполняют учебно-боевые задачи инженерные подразделения, подразделения радиационной химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Особое внимание уделяется выполнению мероприятий маскировки как днем, так и ночью.
Стрельба по одиночным и групповым целям выполняется расчетами самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани» на дальность до 15 км.
Для повышения эффективности стрельбы артиллеристы используют навигационную аппаратуру, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы, средства связи. Ведение разведки в горах обеспечивают расчеты БЛА.
При принятии решения на огневое поражение целей командиры учитывают особенности местности и корректируют огонь с учётом оперативно поступающих разведданных о местонахождении условного противника.
В тактическом учении задействовано около 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.
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