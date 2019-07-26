Военнослужащие разведывательных подразделения российской военной базы в Армении в рамках специальной горной подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии отрабатывают вопросы поиска и уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника.

Спецназовцы совершают десантирование из вертолетов армейской авиации штурмовым способом и выполняют поиск базы ДРГ условного противника в горно-скалистой местности на высоте более 1,5 тысяч метров над уровнем моря, пишет пресс-служба Минобороны России.

С использованием комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» военнослужащие передают координаты обнаруженных сил и средств условного противника и отрабатывают действия в засаде на путях вероятного движения противника для внезапного нападения на него с близких дистанций с целью захвата секретных документов и пленного.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, на практических занятиях используются имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Более 30 процентов занятий проводятся для получения опыта ведения учебно-боевых действий в сложных метеоусловиях в темное время суток и ночью.

На специальных учениях в центре подготовки разведывательных подразделений принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе армейская и беспилотная авиация.