ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
|20:00 01.08.2019
|Армения
Военнослужащие разведывательных подразделения российской военной базы в Армении в рамках специальной горной подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии отрабатывают вопросы поиска и уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника.
Спецназовцы совершают десантирование из вертолетов армейской авиации штурмовым способом и выполняют поиск базы ДРГ условного противника в горно-скалистой местности на высоте более 1,5 тысяч метров над уровнем моря, пишет пресс-служба Минобороны России.
С использованием комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» военнослужащие передают координаты обнаруженных сил и средств условного противника и отрабатывают действия в засаде на путях вероятного движения противника для внезапного нападения на него с близких дистанций с целью захвата секретных документов и пленного.
Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, на практических занятиях используются имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.
Более 30 процентов занятий проводятся для получения опыта ведения учебно-боевых действий в сложных метеоусловиях в темное время суток и ночью.
На специальных учениях в центре подготовки разведывательных подразделений принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе армейская и беспилотная авиация.
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