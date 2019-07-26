Подразделения войсковой ПВО трех общевойсковых армий Южного военного округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии страны-агрессора перебазированы на полигоны Капустин Яр и Ашулук в Астраханскую область.

Перебазировка войск проведена для планового двустороннего учения по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в составе двух противоборствующих группировок в районах сосредоточения приступили к развертыванию полевых пунктов управления части сил и средств объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также авиационной базы ЮВО, дислоцированной в Армении.

В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более 2 тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тысяч единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов (данные МО РФ - BSNews).

Под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева в период с 6 по 16 августа с.г. группировки авиации и противовоздушной обороны проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.