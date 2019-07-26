ЮВО: Подразделения ПВО трех общевойсковых армий, ЧФ и Каспийской флотилии перебазированы для участия в учениях
|19:40 01.08.2019
|Россия
Подразделения войсковой ПВО трех общевойсковых армий Южного военного округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии страны-агрессора перебазированы на полигоны Капустин Яр и Ашулук в Астраханскую область.
Перебазировка войск проведена для планового двустороннего учения по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой, пишет пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, в составе двух противоборствующих группировок в районах сосредоточения приступили к развертыванию полевых пунктов управления части сил и средств объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также авиационной базы ЮВО, дислоцированной в Армении.
В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более 2 тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тысяч единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов (данные МО РФ - BSNews).
Под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева в период с 6 по 16 августа с.г. группировки авиации и противовоздушной обороны проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.
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