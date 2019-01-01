Решение Азербайджана об отмене виз для граждан Турции способствует расширению сотрудничества между двумя странами в торговой и социально-культурной сферах.

Об этом сказал агентству «Анадолу» глава Федерации турецко-азербайджанских организаций Билал Дюндар.

Глава федерации напомнил, что Азербайджан с первого сентября отменяет визы для граждан Турции.

По его словам, это решение вызвало удовлетворение у граждан обеих стран.

«Надеемся, что после либерализации визового режима будут приняты более масштабные решения», - сказал Дюндар.

По его словам, дружественные и братские связи между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в истории.

Турецкий и азербайджанский народы поддерживали друг друга на всех исторических этапах и продолжат делать это и впредь, отметил глава федерации.

«Азербайджан вложил большую часть инвестиций в экономику Турции. Эти инвестиции растут ускоренными темпами. Визовый решим был помехой во многих отношениях. С первого сентября граждане Турции смогут посещать Азербайджан так же легко, как посещают Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Уверены, что либерализация визового режима придаст импульс развитию отношений между двумя странами», - сказал Дюндар.

Глава федерации поблагодарил президентов и глав МИД двух стран, внесших вклад в решение визовых проблем.