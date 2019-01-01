Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»

19:00 01.08.2019   Турция

Гендиректором проектной компании TurkAkim Gaz Tasima A.Ş., ответственной за строительство сухопутного участка газопровода «Турецкий поток», назначен Шакир Арыкан.

Шакир Арыкан – выпускник инженерно-строительного факультета Ближневосточного технического университета (ODTÜ) в Анкаре, передает Анадолу.

С 1996 года работал в компании BOTAŞ, занимал различные должности, в том числе, пост заместителя генерального директора турецкой компании BOTAŞ.

26 мая 2018 года состоялось подписание Протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям.

В развитие протокола «Газпром» и BOTAŞ заключили Соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволило перейти к практическим шагам по реализации проекта.

Строительством сухопутного участка занимается совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., созданная на паритетной основе.

«Турецкий поток» - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.



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