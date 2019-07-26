Строительство трассы «Таврида» уничтожает крымские грунты

18:40 01.08.2019   Крым

Для строительства трассы «Таврида» оккупанты разрабатывают незаконные карьеры под видом рекультивации. 

Так, на данный момент проходит «рекультивация» заброшенного незаконного карьера в Симферопольском районе около села Камышинка, сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на крымские СМИ.

По словам активиста Ильи Большедворова, заброшенный карьер в районе села Камышинка можно было просто засыпать, но вместо этого площадь, признанную «нуждающейся в рекультивации», увеличили до 41 га, что значительно превышает размеры старых раскопов. И вместо рекультивации экскаваторы и самсвалы проводят выемку грунта для строительства федеральной трассы «Таврида». Это активист выяснил, проследив, куда многотонные самсвалы вывозят «непригодную» землю.

«Рекультивацию» под Камышинкой ведет ООО «Технолидер» из Симферополя и по мнению учредителя Дмитрия Сташкива рекультивация абсолютна законная, при этом он не может объяснить куда машины вывоят грунт.

По словам Большедворова, ранее на общественных слушаниях жители Камышевки и рядом расположенных сел выступили против рекультивации несуществующего карьера, нопотом сельчане пошли на сделку с предпринимателем, так как получили «очень хорошее предложение по благоустройству сел», в частности один только проект водоснабжения стоит порядка 8 млн рублей.

Крымский эколог Виктор Тарасенко считает, что «идет эксплуатация под нужды «Тавриды», но «если сдерут рыхлые породы и дойдут до коренных пород, а потом сверху просто засыплют почву, то этот плодородный слой будет в ущербном состоянии», и смысла, прока от такой рекультивации нет.

По мнению экологов, хищническая добыча даже неплодородных пород может грозить тем, что обширные территории полуострова придут в непригодность.

Отметим, что варварскую добычу земли для «Тавриды» под видом благоустройства территории ведут оккупанты под Севастополем в Немецкой балке, где подрядчик срыл берег моря, превратив местоотдыха в карьер.



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