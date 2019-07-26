Российские ученые и волонтеры завершили расчистку недавно найденного склепа на Керченском полуострове в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба фонда «Археология», передает Крыминформ.

«Волонтерами фонда «Археология» под руководством сотрудника института археологии Крыма РАН Павла Гецко была закончена расчистка недавно обнаруженного уникального античного склепа на некрополе Кыз-Аул (пос. Яковенково, Керченский полуостров). В ходе раскопок были обнаружены останки 12 погребенных в склепе людей. К сожалению, костные останки захороненных в нижних слоях склепа людей сохранились плохо. «Новые» усопшие укладывались сверху на останки ранее умерших представителей «семьи», в результате чего получилось многослойное захоронение», – говорится в сообщении.

На самом верху был погребен воин с длинным мечом, по предварительной информации – кавалерист. Кроме этого, был найден серебряный римский денарий императора Домициана 88 года нашей эры.

«Также известно, что Боспорским правителям приходилось посылать свои воинские контингенты в римскую армию. Особенно ценилась боспорская тяжеловооруженная конница – катафрактарии. В связи с этим стоит отметить, что именно в 88 г.н.э. император Домициан победоносным сражением при Тапах (Тапэ) практически завершил Первую Дакийскую войну. Ход этой кампании достаточно подробно описан у знаменитого римского историка Тацита. Вполне возможно, что кто-то из погребенных в склепе мог принимать в ней участие в качестве кавалериста вспомогательной конницы. Серебряная монета в таком случае могла быть платой за службу и напоминанием о славном военном прошлом покойного», – считает директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Помимо этого, в склепе были найдены несколько комплектов бус, пряжки от ремней и застежки от одежды I века нашей эры, а также разнообразная керамическая посуда, сосуды для благовоний и серебряный перстень.