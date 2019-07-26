Азаров считает, что блокада оккупированного Россией Крыма - "преступление против человечества"

18:00 01.08.2019   Крым

Организовав товарную блокаду оккупированного Крыма, власти Украины тем самым осуществили геноцид населения полуострова, который представляет собой преступление против человечества. 

Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет РИА Новости.

 "В Крым осуществляли поставки продуктов питания наши области: Николаевская, Херсонская, Запорожская. Люди остались без продуктов питания. Нормально? По сути, осуществлялся геноцид населения Крыма. Вы же его считаете своим и граждан его — гражданами Украины, так что ж вы осуществляли геноцид по отношению к гражданам Крыма, ведь вы, по сути, осуществляли государственное преступление, преступление против человечества?!" — заметил Азаров, обращаясь к украинским властям. 

При этом он уточнил, что после объявления Киевом блокады "ни одна страна цивилизованного Запада не сделала никаких замечаний".  

Вспомнив также водную и энергетическую блокаду аннексированного Россией полуострова, экс-премьер Украины подчеркнул, что сама "проблема Крыма" возникла вследствие "госпереворота, который произошел в Киеве в феврале 2014 года". В связи с этим он предложил "участникам этого переворота, вошедшим в различные структуры государственной власти и утверждающим, что Крым является территорией Украины", ответить на вопрос: что они "сделали такое, что Крым стал не наш?".

 "Говоря о проблеме Крыма, надо было не делать того, что делали эти власти. Придет время, и данная проблема будет урегулирована, и не будет служить препятствием для восстановления нормальных отношений с Российской Федерацией  — на основе учета, безусловно, наших и их национальных интересов", — заключил Азаров.    



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