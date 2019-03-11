Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в оккупированном Россией Севастополе может быть исключен из списка объектов исторического наследия ЮНЕСКО.

В качестве повода "подойдет купание горожан и гостей города в море на территории музея". Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, пишет Новый Севастополь.

«Борьба за статус (культурного наследия) велась музейщиками и городом почти 10 лет. Когда заявки подавались, надо было понимать, что с момента присвоения статуса охранной зоны, с этой секунды музей должен запретить купание. По идее, нас могут исключить из этого списка только за купание (в море на территории заповедника). Это будет первый случай в истории», – заявил он.

Директор музея Елена Морозова подчеркнула, что купание на территории музея опасно – побережье не оборудовано для этого.

Наблюдательный совет музея рекомендовал его директору запретить купаться на территории в мае 2016 года. С того времени многие граждане высказывают возмещение таким решением.

«Херсонес Таврический» получил статус памятника ЮНЕСКО в 2013 году.

В то же время, оккупанты незаконно проводят строительные работы на территории Херсонеса, в частности, устанавливают деревянные пешеходные дорожки - фотографии на своей странице в ФБ выложил севастопольский фотограф Югансон: