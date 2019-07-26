Оккупанты начали практиковать в Севастополе вечерние облавы на подростков
|13:10 01.08.2019
|Крым
Севастопольские «полицейские» провели операцию «Ночной город» по выявлению несовершеннолетних детей, гуляющих без сопровождения взрослых поздно вечером. В облаве на молодежь участвовало около 80 силовиков.
Об этом сообщает пресс-служба так называемомого УМВД по Севастополю, передает Флот 2017.
«В тёмное время суток полицейские проверили 69 мест, где чаще всего развлекается молодёжь - парки, скверы, ночные и игровые клубы, кинотеатры и бары», - говорится в сообщении.
В ходе рейда было выявлено 13 молодых людей, которые находились на улице в темное время суток без сопровождения родителей или законных представителей.
Оккупанты намерены систематически проводить подобные рейды.
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