Севастопольские «полицейские» провели операцию «Ночной город» по выявлению несовершеннолетних детей, гуляющих без сопровождения взрослых поздно вечером. В облаве на молодежь участвовало около 80 силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба так называемомого УМВД по Севастополю, передает Флот 2017.

«В тёмное время суток полицейские проверили 69 мест, где чаще всего развлекается молодёжь - парки, скверы, ночные и игровые клубы, кинотеатры и бары», - говорится в сообщении.

В ходе рейда было выявлено 13 молодых людей, которые находились на улице в темное время суток без сопровождения родителей или законных представителей.

Оккупанты намерены систематически проводить подобные рейды.