Судебные приставы оккупированного Крыма принудили к выплате 15-миллионного долга крымскую компанию, занимающуюся морскими транспортными и пассажирскими перевозками.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по оккупированному Крыму, пишет РИА Новости.

"В отдел судебных приставов по городу Керчи УФССП по оккупированному Крыму для принудительного исполнения поступил исполнительный лист Керченского городского суда о взыскании с ООО "М" задолженности в размере 15,3 миллиона рублей. Судебным приставом-исполнителем представителю должника было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства", – говорится в сообщении.

В рамках исполнительного производства судебный пристав произвел арест имущества компании-перевозчика – здания зала ожидания. Применение данной меры побудило должника к скорейшему исполнению судебного решения и оплате задолженности в полном объеме.