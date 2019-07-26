Морской перевозчик в оккупированном Крыму выплатил 15 млн рублей после ареста имущества
|17:20 01.08.2019
|Крым
Судебные приставы оккупированного Крыма принудили к выплате 15-миллионного долга крымскую компанию, занимающуюся морскими транспортными и пассажирскими перевозками.
Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по оккупированному Крыму, пишет РИА Новости.
"В отдел судебных приставов по городу Керчи УФССП по оккупированному Крыму для принудительного исполнения поступил исполнительный лист Керченского городского суда о взыскании с ООО "М" задолженности в размере 15,3 миллиона рублей. Судебным приставом-исполнителем представителю должника было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства", – говорится в сообщении.
В рамках исполнительного производства судебный пристав произвел арест имущества компании-перевозчика – здания зала ожидания. Применение данной меры побудило должника к скорейшему исполнению судебного решения и оплате задолженности в полном объеме.
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