Оккупанты заявляют о двукратном "росте товарооборота Крыма с зарубежными странами "
|17:00 01.08.2019
|Крым
Внешний товарооборот оккупированного Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления, передает Крыминформ.
«Внешнеторговый оборот составил 70,5 млн долларов. По данным таможенной статистики, стоимостные объемы импорта составили 52,9 млн долларов, экспорта – 17,6 млн долларов. Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья», – говорится в сообщении.
Треть экспорта (около 6,6 млн долларов) приходится на злаки. Основные импортные товары – продукция химической промышленности, саженцы, оборудование. Внешнеэкономическую деятельность осуществляло 72 предприятия.
По данным Крымстата, товарооборот Крыма с зарубежными странами в первом полугодии 2018 года составил 43,6 млн долларов. 15,3 млн долларов пришлось на экспорт.
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