В 2017 році в Європейському союзі більшість матерів (92%) вперше народили у віці від 20 до 39 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені 1 серпня дані Євростату.

Ще 4% жінок уперше стали матерями у віці до 20 років, інші 4% - у віці після 40 років.

Кожна восьма дитина у ЄС, яка народилася у матері віком до 20 років, народжена у Болгарії та Румунії.

Найбільша частка народжень перших дітей у молодих матерів у віці до 20 років була зареєстрована в Болгарії (12,5% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Румунії (12,1%). За ними слідували Угорщина (8,5%) та Словаччина (8,1%).

Менше ніж 2% перших пологів на молодих матерів припадало в Данії (1,0%), Італії та Словенії (по 1,1%), Нідерландах (1,2%), Люксембурзі та Швеції (по 1,4%).

Іспанія та Італія мають найвищу частку перших пологів у матерів у віці 40 років і старших.

Що стосується старших матерів, найбільша частка народжень перших дітей жінками у віці 40 років і старших була зареєстрована в Іспанії (8,8% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Італії (8,6%). За ними слідують Греція (6,6%), Люксембург і Ірландія (по 5,9%).