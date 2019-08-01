Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
|12:50 01.08.2019
|Болгария
В 2017 році в Європейському союзі більшість матерів (92%) вперше народили у віці від 20 до 39 років.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені 1 серпня дані Євростату.
Ще 4% жінок уперше стали матерями у віці до 20 років, інші 4% - у віці після 40 років.
Кожна восьма дитина у ЄС, яка народилася у матері віком до 20 років, народжена у Болгарії та Румунії.
Найбільша частка народжень перших дітей у молодих матерів у віці до 20 років була зареєстрована в Болгарії (12,5% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Румунії (12,1%). За ними слідували Угорщина (8,5%) та Словаччина (8,1%).
Менше ніж 2% перших пологів на молодих матерів припадало в Данії (1,0%), Італії та Словенії (по 1,1%), Нідерландах (1,2%), Люксембурзі та Швеції (по 1,4%).
Іспанія та Італія мають найвищу частку перших пологів у матерів у віці 40 років і старших.
Що стосується старших матерів, найбільша частка народжень перших дітей жінками у віці 40 років і старших була зареєстрована в Іспанії (8,8% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Італії (8,6%). За ними слідують Греція (6,6%), Люксембург і Ірландія (по 5,9%).
Ще на цю тему:
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами