Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС

12:50 01.08.2019   Болгария

В 2017 році в Європейському союзі більшість матерів (92%) вперше народили у віці від 20 до 39 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені 1 серпня дані Євростату.

Ще 4% жінок уперше стали матерями у віці до 20 років, інші 4% - у віці після 40 років.

Кожна восьма дитина у ЄС, яка народилася у матері віком до 20 років, народжена у Болгарії та Румунії.

Найбільша частка народжень перших дітей у молодих матерів у віці до 20 років була зареєстрована в Болгарії (12,5% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Румунії (12,1%). За ними слідували Угорщина (8,5%) та Словаччина (8,1%).

Менше ніж 2% перших пологів на молодих матерів припадало в Данії (1,0%), Італії та Словенії (по 1,1%), Нідерландах (1,2%), Люксембурзі та Швеції (по 1,4%).

Іспанія та Італія мають найвищу частку перших пологів у матерів у віці 40 років і старших.

Що стосується старших матерів, найбільша частка народжень перших дітей жінками у віці 40 років і старших була зареєстрована в Іспанії (8,8% від загальної кількості народжень перших дітей у 2017 році) і Італії (8,6%). За ними слідують Греція (6,6%), Люксембург і Ірландія (по 5,9%).



Ще на цю тему:

11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
09:40 30.05.2019
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
08:10 01.08.2019
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
Всі новини країни
Россия Россия
20:50 01.08.2019
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
20:40 01.08.2019
Путин одобрил миллиардные льготы для «Роснефти» и «Газпром нефти»
20:40 01.08.2019
ЮВО: На Кубани артиллеристы проводят стрельбы по новейшим методикам
19:40 01.08.2019
ЮВО: Подразделения ПВО трех общевойсковых армий, ЧФ и Каспийской флотилии перебазированы для участия в учениях
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
Всі новини країни
Турция Турция
19:00 01.08.2019
Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»
07:30 01.08.2019
Туреччина за три місяці заробила на туризмі майже $8 мільярдів
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 01.08.2019
Проти суддів Верховного суду відкрили провадження через скандального Чорнобука
20:30 01.08.2019
До Еквадору вирушило перше судно з українською пшеницею
20:20 01.08.2019
Штаб Черноморского флота оккупантов возглавил бывший командир «Москвы» / Фото
20:10 01.08.2019
Волкер: Россия не подает признаков, что она собирается освобождать моряков
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд