В оккупированном Крыму востребована услуга «легализации незаконных мигрантов»

16:40 01.08.2019   Крым

Российские полицейские в оккупированном Крыму раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района.

Об этом пишут Новости Крыма со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированного Крыма.

«Специалисты задокументировали противоправную деятельность двух жителей Симферопольского района Крыма – мужчины и женщины, – причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в том числе путем изготовления для них подложных документов. Через объявления в социальных сетях к злоумышленникам обращались иностранцы, желающие получить поддельные документы о постановке на миграционный учет», – говорится в сообщении.

Всего в течение месяца полицейские выявили и зарегистрировали 15 фактов предоставления иностранцам бланков с заведомо ложными сведениями о постановке на миграционный учет. Документы также содержали поддельные оттиски соответствующих штампов.

Из-за того, что иностранцами были поданы заведомо подложные документы, им отказано в выдаче патентов на трудовую деятельность.

Крымчане, предоставляющие незаконные услуги, были задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в их отношении уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). 

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



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