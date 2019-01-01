В Одеський морський порт на 2020 рік заплановано 11 заходів круїзних лайнерів.

Про це УНІАН повідомили в порту з посиланням на начальника адміністрації підприємства Ігоря Ткачука.

«На 2020 рік уже отримано 11 заявок на суднозаходи круїзних лайнерів. На 2021 - уже надійшло 10 заявок, на 2022 - дві», - повідомили в порту.

За словами Ткачука, на нинішній рік було заплановано два суднозаходи круїзних суден, але через поломки британський теплохід Aegean Odyssey не зайшов в Одесу, як це планувалося в травні. Планується, що круїзний лайнер прибуде в порт наприкінці сезону - в жовтні.

«Крім круїзних суден, у 2020 році Одеський порт розраховує на прийом 11 суден типу річка-море. У 2019 їх очікується 15, зокрема, суден «Червона Рута» і «Вікінг-Сінеус», - додали на підприємстві.

Як зазначається, станом на 31 липня, пасажирський термінал порту вже обслужив вісім суднозаходів «річковиків».

Як повідомлялося раніше, у 2013 році в Одеський морський торговий порт було 106 круїзних суднозаходів, у 2014-му - 28, у 2015 році - 13.

На 2016 рік порт отримав 36 заявок, але прийняв лише п‘ять лайнерів, обслужив більш як 1230 пасажирів.

У 2017 - зайшло лише одне судно, а торік в Одеський порт не відвідав жодний круїзний теплохід.

У лютому 2019 року в прес-службі порту заявили, що 10 травня круїзну навігацію в порту відкриє лайнер Aegean Odyssey (прапор - Мальта), а 30 жовтня в Одесу зайде теплохід Amera (Багами).



