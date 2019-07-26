Подальше утримування українських моряків шкодитиме інтересам російської влади - адвокат
|12:10 01.08.2019
|Крым
Звільнення захоплених українських моряків — це перспектива найближчого майбутнього.
Про це завив адвокат Микола Полозов, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“Суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня. Я допускаю, що цілком можливо, що політичне рішення про їхнє звільнення, тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи, відбудеться до цього терміну. Відбудеться це найближчого тижня, протягом серпня або вересня — я не можу відповісти”, — сказав Полозов.
За його словами, подальше утримування моряків шкодитиме інтересам російської влади, а “такого вони, звісно, не допустять”.
Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви 17 липня продовжив на три місяці арешт українських моряків.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 18 липня підписала клопотаннядо керівника СУ ФСБ РФ Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання її особистої поруки в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають в Лефортовському СІЗО.
Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи в ФСБ РФ і зараз вони знаходяться на розгляді керівника СУ.
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