Звільнення захоплених українських моряків — це перспектива найближчого майбутнього.

Про це завив адвокат Микола Полозов, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

“Суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня. Я допускаю, що цілком можливо, що політичне рішення про їхнє звільнення, тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи, відбудеться до цього терміну. Відбудеться це найближчого тижня, протягом серпня або вересня — я не можу відповісти”, — сказав Полозов.

За його словами, подальше утримування моряків шкодитиме інтересам російської влади, а “такого вони, звісно, не допустять”.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви 17 липня продовжив на три місяці арешт українських моряків.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 18 липня підписала клопотаннядо керівника СУ ФСБ РФ Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання її особистої поруки в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають в Лефортовському СІЗО.

Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи в ФСБ РФ і зараз вони знаходяться на розгляді керівника СУ.