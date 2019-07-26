Флот, авиация, тысячи военных - Россия начинает на Балтике масштабные учения

16:20 01.08.2019   Россия

1 августа в Балтийском море стартует крупное учение Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019".

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на  Минобороны РФ. 

"В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николай Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение "Океанский щит - 2019"", - заявили в Минобороны РФ. 
 
"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 тысяч 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в ведомстве.
 
В Минобороны отметили, что основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.
  
"Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. Кроме того, в рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота", - подчеркнули в военном ведомстве.



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