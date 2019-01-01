Россия учитывает в своём военном планировании базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, а также американские базы хранения боезарядов в Европе.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается конкретных аспектов военного планирования и распределения целей, это вопрос по определению не относящийся к сфере публичных обсуждений. Мы исходим из того, что объект в Румынии так же, как и строящийся объект в Польше, он технически, конструкционно приспособлен для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет ударного типа, то есть крылатых ракет, которые работают по наземным целям. Соответственно, это для нас представляет элемент, который учитывается в нашем планировании", - сказал Рябков.

"Базы хранения тех или иных боезарядов, несомненно, представляют собой еще одну тему, которая отрабатывается планировщиками. Мы понимаем, что и в нашем случае, то есть применительно к объектам нашим, российским, с той стороны происходит то же самое", цитирует Рябкова издание.