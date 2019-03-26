В России протестировали «военный интернет»

15:40 01.08.2019   Россия

В то время как российское правительство озабочено сокращением активности своих граждан в интернете, армия страны-агрессора испытала работу «военного интернета».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию от Минобороны РФ, пишет Информационное сопротивление.

Как сообщается, возможности «военного интернета» позволяют вести обмен данными со скоростью 300 Мбит/с между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тысяч километров.

В рамках испытаний информация якобы передавалась по локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объема, в том числе в аудио- и видеоформате. Во время учений, которые прошли в Центральном военном округе РФ, были использованы цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н «Белозер».

Всего для создания автономной беспроводной сети было использовано около 1,5 тысяч средств связи. В испытаниях участвовали более 4,5 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ утверждает, что каналы связи защищены от взлома, а передаваемые данные шифруются.

Как сообщала группа ИС, в конце июня стало известно, что оборонные ведомства Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании «военного интернета». Сеть под названием Tactical Edge Networking (TEN) станет тестовым вариантом для объединения военных сетей членов НАТО в будущем.



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