Международная правозащитная организация Amnesty International призвала всех неравнодушныхлюдей подписать петицию с призывом к России освободить гражданского журналиста и правозащитника Эмира-Усеина Куку.

В тексте петиции отмечается, что крымскому татарину по надуманным обвинениям грозит 25 лет лишения свободы, пишет QHA.

В обращении рассказывается, что когда Россия оккупировала Крым в 2014 году и начала подавлять любые попытки мирного сопротивления оккупации, Эмир-Усеин продолжал защищать права человека и помогать людям. Он документировал нарушения прав человека, в том числе насильственные исчезновения, и помогал тем, кто столкнулся с преследованиями.

К сожалению, его активность не осталась незамеченной. Однажды сотрудники российской службы безопасности схватили его на улице, среди белого дня, и начали бить прямо на глазах у прохожих. После этого его забрали на допрос. Через несколько месяцев после этого спецслужбы устроили обыск в его доме. В результате Эмира-Усеина арестовали, — говорится в петиции.

Фото с сайта QHA