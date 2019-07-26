Amnesty International опубликовала петицию в защиту крымскотатарского политзаключенного
|15:20 01.08.2019
|Крым
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала всех неравнодушныхлюдей подписать петицию с призывом к России освободить гражданского журналиста и правозащитника Эмира-Усеина Куку.
В тексте петиции отмечается, что крымскому татарину по надуманным обвинениям грозит 25 лет лишения свободы, пишет QHA.
В обращении рассказывается, что когда Россия оккупировала Крым в 2014 году и начала подавлять любые попытки мирного сопротивления оккупации, Эмир-Усеин продолжал защищать права человека и помогать людям. Он документировал нарушения прав человека, в том числе насильственные исчезновения, и помогал тем, кто столкнулся с преследованиями.
К сожалению, его активность не осталась незамеченной. Однажды сотрудники российской службы безопасности схватили его на улице, среди белого дня, и начали бить прямо на глазах у прохожих. После этого его забрали на допрос. Через несколько месяцев после этого спецслужбы устроили обыск в его доме. В результате Эмира-Усеина арестовали, — говорится в петиции.
Фото с сайта QHA
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