Россия планирует оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ, пишут Известия.

«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», — цитирует сообщение российское издание.

В Минюсте добавили, что Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с аннексией Крыма Россией, в том числе по причине очевидного отсутствия у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.

31 июля сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в оккупированном Россией Крыму. Компания просит суд обязать Россию выплатить $5,2 млрд.

Ранее Трибунал обвинил Россию в экспроприации активов группы «Нафтогаз» в оккупированном Крыму и в связи с этим в нарушении ряда положений Соглашения о защите инвестиций.