На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
|14:20 01.08.2019
|Болгария
По данным региональной службы занятости Варны, более 2500 иностранцев работают в сфере туризма на Северном Черноморье Болгарии.
В основном, это служащие отелей, официанты и повара предприятий общественного питания. Больше всего иностранных работников прибыло из Украины, Молдовы, Беларуси и России. Есть также граждане Македонии, Армении, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Сербии и даже Кубы, пишут Новости Болгарии.
Отмечается, что для работы в Болгарии в летний сезон не требуется рабочей визы. Такое постановление несколько лет назад приняло болгарское правительство, дабы сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, которая летом сбегала из Болгарии в Италию и другие европейские курорты, где платили в несколько раз больше.
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