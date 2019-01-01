По данным региональной службы занятости Варны, более 2500 иностранцев работают в сфере туризма на Северном Черноморье Болгарии.

В основном, это служащие отелей, официанты и повара предприятий общественного питания. Больше всего иностранных работников прибыло из Украины, Молдовы, Беларуси и России. Есть также граждане Македонии, Армении, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Сербии и даже Кубы, пишут Новости Болгарии.

Отмечается, что для работы в Болгарии в летний сезон не требуется рабочей визы. Такое постановление несколько лет назад приняло болгарское правительство, дабы сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, которая летом сбегала из Болгарии в Италию и другие европейские курорты, где платили в несколько раз больше.