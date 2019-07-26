В оккупированном Крыму за счет федерального бюджета вырубают деревья под автостоянки
|14:00 01.08.2019
|Крым
В оккупированном Россией Крыму в рамках программы «Комфортная среда» вырубают деревья под стоянки автотранспорта.
Как сообщает РИА «Новый День», скандал разгорелся в Керчи.
В сквере рядом с кинотеатром «Украина» затеяли реконструкцию. «Летом – при нашей жаре – там вырубили здоровые, крепкие деревья. Никто мнения горожан не спросил», – возмущаются керчане.
«В рамках программы «Комфортная городская среда» идет субсидирование, – объясняет ситуацию глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин. – Идет восстановление парковой зоны».
Под восстановлением парковой зоны, как выяснилось, градоначальник понимает расширение парковки. Жители заявляют: увеличить парковочные места решили в интересах стоящего рядом торгового центра «Россия» – объект построен без разрешения, в эксплуатацию не вводится, но администрация города заключила с собственниками ТЦ соглашение о реконструкции сквера.
Бороздин настаивает: парковку расширяют для кинотеатра. Но сути это не меняет: за бюджетный счет вырубили здоровые деревья и называют это работой по созданию комфортной среды.
При этом, некоторые горожане утверждают, что реконструкцию сквера оплачивают владельцы: «Администрация кинотеатра Украина не является арендатором земельного участка, который занимает сквер, – пишут керчане на странице главы Крыма Сергея Аксенова в Facebook. – Это делается в интересах ТЦ России за их же счет». Что делает ситуацию еще интереснее – в том числе и для прокуратуры, потому что в мэрии подчеркивают, что сквер реконструируется в рамках программы, субсидируемой из федерального бюджета.
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