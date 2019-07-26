У 224 день з дня арешту активіст Едем Бекіров передав лист із СІЗО в окупованому Сімферополі своїм рідним. У листі Бекіров повідомив, що не переживе етапування в Красноперепоск через стан здоров'я.

Про це в соцмережі повідомила дочка Бекірова Елеонора, пише Центр журналістських розслідувань.

«Життя в кроці від смерті. Кожен раз, коли беру телефон щоб написати новину, не можу стримати сліз. Прошу Всевишнього щоб він дав мені можливість побачити і обійняти мого улюбленого тата. Сьогодні нашому адвокату Олексію Ладіну, вдалося побачити його. З кожним разом новини все гірше і гірше. 224 дня з дня арешту, звелося до жахливого рішення. Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення кримінальної справи в Красноперекопський районний суд. Транспортування в Красноперекопськ і утримання в ІТТ та щоденні доставляння до суду рівносильні болісній смерті. Папа з його захворюваннями не витримає цих переїздів і утримання в ІТТ. Він офіційно заявив, що в разі спроби транспортування в Красноперекопськ, він оголосить голодування», – пише дочка Бекирова.

В окупованому Криму після перенесення кримінальної справи тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова з Сімферополя для розгляду по суті в «Красноперекопський районний суд» активіст заявив про можливу голодовку. У Красноперекопську немає ізолятора тимчасового утримання, найближчий знаходиться в Армянську, умови утримання якого загрожують життю Бекірова, крім того, він може не пережити етапування із СІЗО Сімферополя.

Нагадаємо: 12 грудня на адмінкордоні з Кримом на російському КПП співробітники ФСБ затримали кримськотатарського активіста, жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова, який їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. У січні 2018 року Бекіров переніс складну операцію на серці, в ході якої йому були встановлені 4 шунти. Він носить знімний протез на правій нозі (нижче коліна).

ФСБ висунула активісту офіційне обвинувачення «в незаконному обороті зброї і незаконній передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин (ч. 2 ст. 222 і ч.2 ст. 222.1 КК РФ)». Згідно з матеріалами справи, Бекіров нібито в Криму передав якомусь «водієві таксі, який зараз бере участь у справі в якості засекреченого свідка звинувачення під ім’ям Карім Меметов, сумку з майже 12 кг тротилу і майже 200 патронами калібру 9 мм з проханням заховати».

11 червня ЄСПЛ зобов’язав владу Росії негайно помістити в лікарню важкохворого Едема Бекірова, який утримується в сімферопольському СІЗО окупованого Криму. Це рішення не було виконано.

10 липня ЄСПЛ зобов’язав уряд РФ провести незалежне медичне обстеження Едема Бекірова.

15 липня омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Едема Бекірова нібито перевели в лікарню.

16 липня дочка активіста Елеонора Бекірова повідомила, що батька перевели в санчастину СІЗО №1 Сімферополя, проте медичної допомоги він досі не отримує.

У Едема Бекірова значно погіршився стан здоров’я. Через гострий біль він не може встати з ліжка.