НАК «Нафтогаз України» та підприємства, які входять в групу Нафтогаз, наприкінці червня подали до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих експропріацією активів групи Нафтогаз в окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України», пише Центр журналістських розслідувань.

«Група Нафтогаз просить Трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 млрд дол. США. Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року. Як повідомлялося, Трибунал вже визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи Нафтогаз у Криму. Оскільки Трибунал вирішив розділити провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків буде розглядатися на другій із них», – йдеться в повідомленні.

Під час окупації Криму Російською Федерацією були захоплені і тепер використовуються активи ДАТ «Чорноморнафтогаз» на півострові та шельфі Чорного моря.

27 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія винна у втраті НАК «Нафтогаз України» своїх активів у окупованому Криму, оскільки порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи української компанії та її дочірніх підприємств, зокрема ДАТ «Чорноморнафтогаз», на півострові та на шельфі Чорного моря.

20 вересня 2017 року НАК «Нафтогаз України» і її шість дочірніх компаній подали до суду, сформованого при Постійної палаті Третейського Суду в Гаазі, позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних незаконним захопленням Російською Федерацією активів в АР Крим, що на даний момент оцінюються експертами в 5 млрд. дол.

На захоплених в України бурових вишках і платформах на шельфі Чорного моря російські військові встановили радіолокаційні станції.

Міжнародні механізми дозволять заарештувати майно РФ за кордоном в результаті виконавчих проваджень щодо відшкодування збитків Україні через захоплення та привласнення Росією майна НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній у Криму, повідомила Світлана Нєжнова, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» у програмі «Питання національної безпеки» (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська), коментуючи рішення міжнародного арбітражу про відповідальність РФ за захоплення активів НАК «Нафтогаз України» в Криму.