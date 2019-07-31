У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції

13:00 01.08.2019   Молдова

Парламент Молдови 31 липня запровадив мораторій на видачу громадянства країни в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу законодавчого органу.

Відповідно до законопроєкту, на чотири місяці запроваджується мораторій на прийом нових заявок на отримання молдавського громадянства за інвестиції.

Далі мораторій можна подовжити максимум на два місяці. Вже отримані заявки розглянуть в звичайному порядку, відповідно до закону.

В інформаційній записці до закону сказано, що реалізація цієї програми "може привести до катастрофічних наслідків для безпеки Молдови та її громадян", оскільки її перевагами можуть скористатися іноземні громадяни з сумнівним минулим.

Крім того, вказується в записці, особи, причетні до крадіжки мільярда, можуть через іноземних громадян купувати цінні папери та держоблігації Молдови для відмивання грошей.

Нагадаємо, в Молдові програму отримання громадянства за інвестиції, ініційовану демократами, затвердили влітку 2018 року. Вона передбачає, що іноземний інвестор може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку мінімум €100 тис. або мінімум €250 тис. в стратегічно важливу сферу бізнесу. Однак зараз доступна тільки перша опція. Влада розраховувала за перші п'ять років дії програми залучити €1,3 млрд інвестицій.



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