Николаевский судоремонтный завод отремонтирует десантный корабль / Фото

12:40 01.08.2019   Украина

В начале августа на ГП «Николаевский судостроительный завод» должен стать в ремонт средний десантный корабль пр.773 «Юрій Олефіренко» (он же «Кіровоград», он же «СДК-137»).

Как сообщил гендиректор НСЗ Валерий Калашников, 30 июля 2019 года, в Одессе должны были подписать контракт на ремонт  среднего десантного корабля «Юрій Олефіренко», который прибудет в акваторию верфи 6-7 августа, сообщает Судостроение и ремонт.

Надо полагать, что часть средств от этой работы пойдет на погашение «зарплатной»  задолженности  «НСЗ» перед «Укроборонпромом», пишет издание.

Издание отмечает, что хотя ранее некоторые ремонты СДК «Юрій Олефіренко» проходили через тендерную площадку  ProZorro, на этот раз информации о конкурсе по этому кораблю нет.

 «Юрій Олефіренко» (L401) был построен  в 1971 году в Польше, на гданьской «Северной верфи» как «СДК-137».  В 1973 году, находясь в составе Средиземноморской эскадры СССР, сбил израильский истребитель F-4 Phantom.

В 1994 году, после вхождения в состав ВМСУ, получил бортовой номер U-401 (ныне используется НАТОвский вариант L401) и название «Кіровоград». В 2016 году корабль переименован в память о капитане 1 ранга Юрие Олифиренко, погибшем на Донбассе, в бою под. Мариуполем.

Длина СДК пр.773 составляет 81.3 м, ширина 9.3 м, осадка 1.2 м/2.6 м (нос/корма), полное водоизмещение 1250 т, суммарная мощность двух главных двигателей 4400 л.с., скорость полного хода – 18 уз.

Корабль может взять на борт 6 танков, либо до 200 человек десанта, бортовое вооружение: 2 x 2 30-мм АК-230, 2×4 ПУ ПЗРК «Стрела-3» (боекомплект 32 ПЗРК), 2×18 140-мм РСЗО «Град-М».

СДК «Кіровоград», Севастополь, октябрь 2008 г., фото с сайта СиР



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