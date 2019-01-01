В НАТО считают неприемлемым решение России о приостановке авиасообщения с Грузией.

"Совершенно неприемлемо устанавливаемое Россией любого рода ограничение, касающееся туризма или торговли. Это имеет важнейшее значение для экономики Грузии", - сказал в среду, 31 июля, грузинской телекомпании "Имеди" спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, сообщает Интерфакс.

По его словам, эти ограничения должны быть сняты как можно скорее.

Комментируя события в Грузии 20-21 июня, когда за выступлением российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии последовали массовые беспорядки в Тбилиси, он заявил, что в НАТО считают неприемлемым насилие и выход процессов за рамки закона.

"Позиция стран-членов НАТО заключается в том, что чтобы ни произошло, не должно быть насилия, процессы не должны выходить за рамки закона", - сказал Аппатурай.



При этом он отметил, что в альянсе хотят видеть снижение напряженности в Грузии и открытое, мирное политическое обсуждение вопросов, которые важны для страны, ее будущего и населения.