Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
|08:10 01.08.2019
|Грузия
Візит членів Північноатлантичної ради до Грузії, який відбудеться 3-4 жовтня, очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це повідомив в середу грузинській телекомпанії "Імеді" спецпредставник генсека з питань країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, однією з основних тем обговорення під час візиту буде співпраця з Грузією в питаннях безпеки Чорного моря.
"Візит Північноатлантичної ради до Грузії під керівництвом генсека НАТО в жовтні буде доброю нагодою для істотного розгляду цих питань. З приводу посилення безпеки Чорного моря у нас сформовано думку. Це пріоритет для НАТО, і Грузія активно в цьому задіяна", - сказав Аппатурай.
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