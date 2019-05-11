Візит членів Північноатлантичної ради до Грузії, який відбудеться 3-4 жовтня, очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг .

Про це повідомив в середу грузинській телекомпанії "Імеді" спецпредставник генсека з питань країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, однією з основних тем обговорення під час візиту буде співпраця з Грузією в питаннях безпеки Чорного моря.

"Візит Північноатлантичної ради до Грузії під керівництвом генсека НАТО в жовтні буде доброю нагодою для істотного розгляду цих питань. З приводу посилення безпеки Чорного моря у нас сформовано думку. Це пріоритет для НАТО, і Грузія активно в цьому задіяна", - сказав Аппатурай.