Комітет Сенату США схвалив проєкт санкцій проти «Північного потоку-2»

07:40 01.08.2019   Россия

Комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомила у Facebook народний депутат Ганна Гопко, передає Главком.

«Комітет Сенату підтримав санкції проти ПП2 із рахунком 20:2 на нашу користь. Нагадаю, що ці ж санкції заодно зупинять Турецький потік в тій його частині, яка зашкодить нашому транзиту, якщо буде побудована», - написала Гопко.

Як відомо, законопроєкт «про захист енергетичної безпеки Європи», зареєстрований республіканським сенатором Тедом Крузом, відображає занепокоєння американських законодавців щодо впливу Росії в Європі.

Документ має пройти як Сенат, так і Палату представників та бути підписаним президентом Дональдом Трампом.

Проти проєкту газопроводу «Північний потік-2» виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами. Йдеться зокрема про дві компанії, які мають контракти на прокладку труб для «Північного потоку-2»: швейцарську Allseas й італійську Saipem.

Пропонується також посилювати тиск на «Газпром» і п'ять компаній-партнерів по «Північному потоку-2»: Uniper і Wintershall з Німеччини, британсько-нідерландську Shell, OMV з Австрії та Engie з Франції.

Під санкції, відповідно до проєкту закону, підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу на глибині 100 футів (близько 30 м). Крім цього, законопроєкт передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Власникам компаній і техніки пропонують заборонити в'їзд в США і заморозити їхні активи.



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