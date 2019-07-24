Росія звільнить українських моряків до жовтня, - адвокат

07:50 01.08.2019   Крым

Адвокат Микола Полозов заявив, що звільнення захоплених ФСБ Росії українських моряків - це перспектива найближчого майбутнього, а не віддалена.

Про це він сказав в коментарі Главкому.

Полозов нагадав, що напередодні російський суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня.

«Я допускаю, що цілком можливо, що політичне рішення про їхнє звільнення, тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи, відбудеться до цього терміну. Відбудеться це в найближчий тиждень, протягом серпня або вересня - я не можу відповісти», - сказав Полозов.

Раніше Полозов заявив, що подальше утримання українських військовополонених моряків в РФ може стати приводом для посилення санкцій. Він наголосив, що оскільки суд не зобов'язав і не заборонив Росії продовжувати кримінальну справу, то звільнення моряків слід оформити в рамках російського процесуального законодавства. Одна з форм - зміна запобіжного заходу на особисту поруку. 

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.



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