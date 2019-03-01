Військовослужбовець з позивним «Каспер» розповів, що нещодавно розвідка зафіксувала безпілотник бойовиків, який під покровом ночі наблизився на позиції морпіхів та скинув чотири ВОГи. До того ж на лінії зіткнення значно активізувались снайпери.

Про це інформує у Facebook прес-служба Міністерства оборони України, пише Інформаційний Спротив.

«Ми надійно тримаємо оборону на нашій ділянці відповідальності і не дамо ворогу жодного шансу. Бойовий дух у нас міцніший за сталь. Поки немає загострення на фронті, зміцнюємо позиції, ще краще облаштовуємо їх. І тренуємось щоденно. Бойова рутинна робота загартовує, не забуваємо і про спорт», – каже «Каспер».

Морпіх «Каспер» у Збройних Силах України з початку цього року, але за такий короткий проміжок часу навчився професійно давати вогневу відповідь окупантам. Командири цінують його за влучність та вміння добре поводитися зі зброєю. Хлопці розповідають, що лише «Каспер» вміє так старанно доглядати за автоматом, натирає його до блиску, як тільки випаде вільна хвилина.