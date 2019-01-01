Туреччина за три місяці заробила на туризмі майже $8 мільярдів
|07:30 01.08.2019
|Турция
Доходи Туреччини від туризму в II кварталі зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим періодом минулого року - до $7 млрд 974 млн.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Інститут статистики Туреччини, передає Укрінформ.
“Більшу частину доходів забезпечили іноземні туристи – 87,8%. 12,2% доходів припало на турецьких громадян, які проживають за кордоном", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що особисті витрати туристів у Туреччині за II квартал сягнули $5,576 млрд., а витрати на придбання турпакетів перевищили $2,397 млрд.
Витрати одного туриста у Туреччині в середньому становили $625. Цікаво, що іноземні туристи витрачали в середньому $607, а представники турецької діаспори - $766.
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